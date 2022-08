9-Euro-Ticket: Busunternehmen erwarten großen Andrang

per Mail teilen

Busunternehmen aus der Region erwarten einen großen Andrang wegen des 9-Euro-Tickets. Ab dem ersten Juni können Fahrgäste damit bundesweit mit Bus und Bahn quer durch Deutschland reisen. Schon jetzt würden die Busfahrer häufig auf das Ticket angesprochen, sagte der Sprecher des Busunternehmens Zickenheiner dem SWR. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe hoffen, dass es nicht zu Kapazitätsengpässen kommt, so der Geschäftsführer. Außerdem bereite die Finanzierung noch Sorgen: Vorschusszahlungen habe man in ganz RLP nämlich noch nicht erhalten. Die Koblenz Touristik erhofft sich vom 9-Euro-Ticket, dass mehr Menschen bei Großveranstaltungen wie Rhein in Flammen mit Bus und Bahn kommen und das Auto stehen lassen.