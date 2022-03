Westerwälder Busunternehmen will Flüchtende aus Ukraine holen

Ein Busunternehmen aus dem Westerwald will den Menschen in der Ukraine helfen und bringt Spenden an die Grenze. Auf dem Rückweg sollen rund 80 Ukrainer mitgenommen werden.

Mit zwei Bussen ging es am frühen Donnerstagmorgen in Kroppach im Westerwald los. Babynahrung, Hygieneartikel, Konserven und viele andere Spenden haben sie geladen. In den vergangenen Tagen hat das Busunternehmen Meso and More die Spenden in der Region gesammelt. "Das war der reinste Wahnsinn", sagt der Seniorchef Ulrich Meutsch, der einen der beiden Busse nach Polen fährt. "Da waren 500 bis 600 Leute, die Sachen abgegeben haben."

Große Hilfsbereitschaft im Westerwald

Zwischen sieben und acht Tonnen Spenden sind nun in den Bussen verstaut und fahren nach Polen. Auch ein kleiner Transporter des Unternehmens hat sich auf den Weg in Richtung ukrainisch-polnischer Grenze gemacht. Die Hilfsbereitschaft im Westerwald sei riesig - auch am Donnerstagmorgen seien viele Menschen mit Sach- oder Geldspenden zu dem Busunternehmen nach Kroppach gekommen, erzählt Meutsch. "Mit dem Zulauf haben wir überhaupt nicht gerechnet."

Knapp 14 Stunden soll die Fahrt dauern. Am Donnerstag macht der Hilfskonvoi erst in Krakau Zwischenstation, am Freitag will das Team dann an der Grenze die Hilfsgüter abladen. Bestimmt sind sie für ein Kinderkrankenhaus im west-ukrainischen Rivna, etwa 50 Kilometer südöstlich von Lwiw. "Die brauchen die Sachen, die wir dabei haben", so Meutsch. Organisiert hat die Reise eine Mitarbeiterin des Busunternehmens, die selbst aus der Ukraine kommt.

Ukrainer sollen in den Westerwald gebracht werden

Sie soll auch an der Grenze zwischen den geflüchteten Menschen und dem Busunternehmen vermitteln. Denn auf der Rückfahrt will Meutsch etwa 80 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland bringen. Doch derzeit hätten viele der geflüchteten Frauen und Mädchen Angst, verschleppt zu werden. Deshalb sei es so wichtig, eine ukrainisch-sprachige Kollegin dabei zu haben, so Meutsch.

"Wenn sie irgendwann wieder zurück wollen, fahren wir sie auch wieder zurück."

Wenn alles gut geht, sollen die Busse frühestens am Sonntag wieder im Westerwald sein. Der Westerwaldkreis habe bereits zugesagt, Unterkünfte für die Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. In Hachenburg und in Montabaur könnten die Menschen aus der Ukraine dann etwas zur Ruhe kommen. "Wenn sie irgendwann wieder zurück wollen, fahren wir sie auch wieder zurück", verspricht Meutsch.