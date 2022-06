Busstreik in RLP: Senioren und Schüler auf Busse angewiesen

Seit Montag sind viele Busfahrer in Rheinland-Pfalz in einen sogenannten Erzwingungsstreik gegangen. Wann dieser endet, ist völlig unklar. Für Menschen, die auf den Bus angewiesen sind, ist das ein großes Problem.

So auch für Eva-Maria Langguth aus Rheinbrohl im Kreis Neuwied. Die Rentnerin nutzt den Bus vor allem, um zum Arzt oder zum Einkaufen zu fahren. "Jetzt muss ich anderthalb Kilometer zu Fuß laufen, wenn ich einkaufen will", sagt sie. Alternativ müsse sie sich ein Taxi nehmen oder Verwandte fragen.

Kein Supermarkt in der Innenstadt

Wie in vielen Kleinstädten gibt es auch in Rheinbrohl keinen Supermarkt mehr im Stadtzentrum. Die Anwohner müssen also in das Gewerbegebiet am Ortsrand fahren. Dafür immer ein Taxi zu bestellen, ist Eva-Maria Langguth zu teuer. Ihre Nichte oder ihren Bruder will sie auch nicht jedes Mal fragen müssen: "Ich will mein Leben selbstständig gestalten, und das ist im Moment leider nicht möglich."

Selbst Auto fahren ist auch keine Option für Eva Maria Langguth mehr. "Ich habe ja auch aus Vernunft mein Auto abgegeben, weil ich nicht mehr gut sehen kann." Ihr Fall ist beispielhaft für viele Rentner, vor allem in ländlichen Regionen. Um herauszufinden, wann vielleicht doch mal ein Bus fährt, hat sie bei dem Busunternehmen DB Regio angerufen. "Die haben mir gesagt, sie wissen, dass gestreikt wird. Aber sie können nicht sagen, ob irgendwelche Busse fahren. Das wäre alles offen."

Trotzdem hat Eva-Maria Langguth grundsätzlich Verständnis für den Streik der Busfahrer. "Ich hoffe, dass sich die Tarifparteien bald zusammensetzen und einen Kompromiss finden", sagt sie. Vorerst muss Eva-Maria Langguth weiter improvisieren.

Schon in der zweiten Juniwoche haben die Busfahrer, wie hier am Zentralen Omnibusbahnhof Koblenz, gestreikt. dpa Bildfunk dpa | Thomas Frey

Schüler leiden unter Busstreik

Auch viele Schüler, die sonst mit dem Bus zur Schule fahren, sind von dem Streik betroffen, zum Beispiel in Neuwied: "In der Stadt fahren zwar vereinzelt Busse, jedoch nicht zu den Zeiten, wenn die Schüler zur Schule und wieder nach Hause müssen", sagt Elke Lühr vom Regionalelternbeirat. "Die Fronten sind verhärtet und die Kinder leiden darunter."

Wegen Corona hätten viele Eltern ihre Kinder in den vergangenen Monaten oft zur Schule gefahren, so Lühr. Nun, wo es eine Entspannung der Corona-Lage gebe, könnten die Kinder trotzdem nicht mit dem Bus fahren. Theoretisch könne das bis zum Beginn der Sommerferien (19. Juli) so weitergehen.

Erzwingungsstreit seit Montag

Begonnen hat der Streik am Montag. Nach Angaben von Verdi beteiligen sich etwa 80 Prozent der Busfahrer daran. Verdi fordert in der laufenden Tarifverhandlungen unter anderem, dass sie auch Stand- und Wartezeiten bezahlt bekommen. Den Busunternehmen fehlt es nach eigener Aussage am nötigen Geld. Sie warten außerdem auf versprochene finanzielle Hilfen vom Land und den Kommunen. Laut Verdi gibt es nach wie vor keine Annäherung zwischen den Busunternehmen und der Gewerkschaft.