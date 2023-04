per Mail teilen

Die Verkehrsbetriebe Mittelrhein (VMR) werben immer mehr Busfahrer aus dem Ausland ab, weil es in der Region zu wenige gibt. Nach Angaben der VMR kommen die Fahrer unter anderem aus Spanien und Polen.

Etwa 80 Prozent aller Fahrer, die aktuell für die Verkehrsbetriebe Mittelrhein fahren, kommen inzwischen aus dem Ausland. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Etwa aus Polen, Portugal, Spanien, Tschechien und sogar aus Indien. Nach Angaben der VMR ist es in Deutschland derzeit schwer Busfahrer zu finden.

Busfahrer brauchen zunächst intensive Betreuung

In Deutschland angekommen müssten sie erst einmal intensiv betreut werden, sagt der Geschäftsführer der VMR Cornelius Kournettas. Für die Fahrer gebe es Werkswohnungen, in denen sie unterkommen, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. "Wir haben auch zwei Integrationshelfer, die den Fahrern helfen", sagt Kournettas.

Sollten die Busfahrer aber nach ein paar Monaten feststellen, dass sie doch lieber wieder in ihre Heimat zurückwollten, müssten die Verkehrsbetriebe wieder von vorne anfangen. Dies sei für das Unternehmen ein großer Aufwand, der Zeit und Geld koste, so Cornelius Kournettas. Aber angesichts des aktuellen Busfahrermangels alternativlos.

Verkehrsbetriebe unterstützen auch beim Deutschunterricht

Seit einem Jahr arbeitet auch Victor Xavier Carrera Cruz aus Madrid im Kreis Mayen-Koblenz als Busfahrer. Einen Busführerschein hatte er schon. Trotzdem müsse er zeigen, dass er gut und sicher fahren könne.

Aus diesem Grund haben ihm die Verkehrsbetriebe Mittelrhein einen erfahrenen Busfahrer an die Seite gestellt. Denn in Deutschland gelten zum Teil andere Verkehrsregeln als in den Herkunftsländern der neuen Fahrer. Neben den praktischen Übungen, unterstützen die Verkehrsbetriebe die Fahrer auch beim Deutsch lernen.

Ihm gefalle die Arbeit sehr gut als Busfahrer im Kreis Mayen-Koblenz, sagt Victor Xavier Carrera Cruz. Bereits nach einem halben Jahr holte er seine Familie aus Spanien nach, da er gerne auch weiterhin in Deutschland arbeiten möchte.