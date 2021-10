Burg Schwalbach im Taunus: Bald wieder für Besucher geöffnet?

Die mittelalterliche Burg hoch über Burgschwalbach an der Aar wird seit 2011 saniert. Am Montagnachmittag informiert die Generaldirektion Kulturelles Erbe, wie es dort weitergeht.

Zu dem Info-Treffen um 16 Uhr in Burgschwalbach werden unter anderem ein Vertreter des Finanzministeriums und Mitarbeiter der zuständigen Baubehörde, der Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung aus Diez, erwartet. Nach Angaben eines Sprechers der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) in Rheinland-Pfalz ist geplant, die Burg Schwalbach vom kommenden Jahr an zumindest teilweise wieder für die Bevölkerung zu öffnen. Dann wären Besichtigungen in Absprache mit der Kommune möglich.

Gastronomie auf der Burg Schwalbach soll wieder öffnen

Die Sanierungsarbeiten an der spätmittelalterlichen Burg hoch über dem gleichnamigen Taunus-Ort dauern weiter an - mit dem Ziel, in der Burg wieder eine Gastronomie zu etablieren, die es dort seit fast zehn Jahren nicht mehr gibt. 2018 wurde die Höhenburg Schwalbach im Rhein-Lahn-Kreis 650 Jahre alt. Ursprünglich sollte sie damals bereits wieder für Besucher geöffnet werden.