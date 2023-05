Bei den Mayener Burgfestspielen dreht sich dieses Jahr alles um starke Frauen. Die Stadt hat das Programm mit dem Titel "Hexen" nun vorgestellt.

Die Mayener Burgfestspiele blicken auf eine lange Tradition zurück. Auch in diesem Jahr wird es auf der Genovevaburg und im Alten Aresthaus wieder eine Reihe Theateraufführungen geben. Dazu kommen einige Gastauftritte und Extras, wie Lesungen, Comedy-Auftritte und Musik-Konzerte. Los geht es Anfang Juni.

Intendant will Hexen auf die Bühne bringen

Es ist die zweite Spielzeit von Intendant Alexander May. Im letzten Jahr standen die Burgfestspiele unter dem Motto "Querköpfe", in diesem Jahr lautet das Motto "Hexen". Laut May sind Hexen schon immer faszinierend gewesen. Sie seien Mittelpunkt vieler Geschichten und Kunstwerke und bildeten die Grundlage zeitloser Werke. "Es sind naturverbundene, unabhängige und starke Persönlichkeiten," so der Intendant.

Alexander May geht in seine zweite Spielzeit als Intendant der Burgfestspiele Mayen. SWR

Und sie passen perfekt auf die Bühne: "Das Theater ist ein Ort, an dem Zauber und Magie unmittelbar spürbar sind." In insgesamt fünf Theaterstücken sollen bei den Burgfestspielen 2023 die Geschichten von starken und bemerkenswerten Frauen erzählt werden.

Tickets & Erstaufführungen

Alle fünf Theaterstücke werden regelmäßig wiederholt. Der Spielplan reicht in diesem Jahr bis Ende August. Infos zu den einzelnen Theaterstücken, Tickets für alle Veranstaltungen, auch die Gastauftritte und Extras, gibt es auf der Internetseite der Burgfestspiele. Vor Ort können Tickets im Regional Tourismuscenter in der Rosengasse erworben werden. Hier eine Übersicht über die Premieren:



Hexe Hillary geht in die Oper

Hauptbühne Genovevaburg / 04. Juni, 15 Uhr

Undine

Kleine Bühne im Alten Arresthaus / 10. Juni, 20 Uhr

Verhext und Zugenäht – oder: Der Teufel ist ein Eichhörnchen

Hauptbühne Genovevaburg / 17. Juni, 20 Uhr

The Black Rider

Hauptbühne Genovevaburg / 01. Juli, 20 Uhr

Der Zuckertoni

Kleine Bühne im Alten Arresthaus / 02. Juli, 19 Uhr