Am Ortsausgang von Burgen an der Mosel sind am Montagnachmittag ein Kleintransporter und ein Linienbus zusammengestoßen. Nach Informationen der Polizei soll der Fahrer des Kleintransporters verletzt worden sein. Die B49 ist nach dem Unfall voll gesperrt worden, Rettungskräfte sind im Einsatz.