Kripo ermittelt wegen Scheunenbrand

Nach dem neuen Brand in Burgen an der Mosel hat die Kripo Koblenz Ermittlungen aufgenommen. Allerdings werden die Brandermittler die Brandstelle frühestens am morgigen Samstag betreten, heißt es von der Polizei. Am frühen Freitagmorgen war aus bislang noch unbekannter Ursache eine Scheune in Brand geraten. Die Flammen griffen laut Polizei auf drei umliegende Häuser über, die teilweise stark beschädigt wurden und vermutlich momentan nicht mehr bewohnt werden können. Ein Mensch wurde durch Rauchgase leicht verletzt. Bis zum Abschluss der Löscharbeiten war die B49 in Burgen an der Mosel gesperrt.