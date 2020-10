per Mail teilen

Die Gemeinde Treis-Karden an der Mosel macht von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und kauft die Burg Treis und die Wildburg selbst. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend entschieden. Kostenpunkt: 1,7 Millionen Euro.

Die Entscheidung fiel im Gemeinderat mit neun zu sechs Stimmen. Vor der Entscheidung gab es nach Angaben von Ortsbürgermeister Hans-Josef Bleser (CDU) mehrere Sitzungen, auch mit externen Experten. Die Mehrheit des Rats habe entschieden, vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. "Es handelt sich um zwei Objekte, die aus unserer Sicht schützenswert sind."

Es sei das Ziel, sie im Rahmen des Denkmalschutzes zu erhalten und auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Kosten bezifferte Bleser auf rund 1,7 Millionen Euro. "Es ist ein höherer Betrag, den wir bezahlen werden, wir versprechen uns davon auch, den Tourismus anzukurbeln", so Bleser.

Vertrag mit ursprünglichem Käufer nicht rechtskräftig

Eigentlich hatte bereits ein Millionär aus Israel die beiden Burgen gekauft. Der Kaufvertrag war nach Angaben des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Cochem aber noch nicht rechtskräftig, denn die Gemeinde habe ein Vorkaufsrecht, von dem sie Gebrauch machen könne. Der Käufer plante, die Burgen privat zu nutzen, habe er dem Verbandsbürgermeister versichert. Außerdem wolle sich der Käufer für den Denkmalschutz einsetzen.

Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, er plane in den Burgen einen Ort für die Hare-Krishna-Bewegung einzurichten. Dem widersprach Alexander Dragilev allerdings in einem Telefonat mit dem SWR. Er arbeite als Übersetzer und sei auf alt-indische Sanskrit-Texte spezialisiert. Er plane, in die Burgen mit seiner Tochter und seinen beiden Enkelkindern einzuziehen.

Vertreter der Gemeinde Treis-Karden und der Verbandsgemeinde Cochem hatten sich vor etwa zwei Wochen noch einmal mit dem Käufer getroffen, um seine Nutzungsabsichten zu klären.