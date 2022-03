Gärtner aus Westfalen haben am Wochenende und am Montag 100 große farbige Blumenkübel in Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgestellt und bepflanzt. Die Pflanzerde und die Frühjahrsblumen hatten mehrere Firmen und Institutionen aus der Region gespendet. Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen, bedankte sich bei den Spendern und den fleißigen Gärtnern. Die Aktion mache den Bürgern Mut, sie sei ein sichtbares Zeichen für den Optimismus in der Stadt - so der Bürgermeister.