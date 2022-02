Bundeswehrübung im Rhein-Lahn-Kreis

Mit insgesamt 25 Soldaten und drei Fahrzeugen übt die Bundeswehr nach eigenen Angaben seit Montag in Teilen des Rhein-Lahn-Kreises das Überleben in einer unbekannten Umgebung. Die Soldaten sollen sich demnach im Rahmen der Übung in der Region um Arzbach, Bad Ems, Fachbach und Frücht aufhalten und sich nachts unerkannt alleine durchschlagen. Dabei sei das Ziel, nicht entdeckt zu werden. Die Soldaten seien in kleinen Trupps unterwegs. Es werde nicht geschossen, sagte ein Sprecher. Die Übung dauert den Angaben zufolge noch bis Mittwoch.