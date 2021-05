Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) will kommende Woche ihre Bundeswehr-Reformpläne vorstellen. Davon soll vor allem der Sanitätsdienst mit Sitz in Koblenz betroffen sein. Das sorgt für Verunsicherung und Kritik.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) soll es künftig für Ausland und Inland je ein zentrales Führungskommando geben. Die Planungen sehen zudem vor, die derzeit etwa 185.000 Männer und Frauen zählende Truppe von bislang sechs auf dann vier militärische Organisationsbereiche umzuorganisieren: das Heer als Landstreitkraft sowie Marine, Luftwaffe und die erst in jüngerer Zeit geschaffene Cyber- und Informationstruppe CIR. Das Sanitätswesen würde demnach deutlich umgebaut und wäre kein eigener Organisationsbereich mehr.

Für den einzelnen Soldaten ändere sich laut DPA wenig. Die Planer versprechen sich demnach schlankere Führungsstrukturen und klar gefasste Verantwortungsbereiche für eine Truppe, die zuletzt oft eine gefühlte Ewigkeit brauchte, um in die Gänge zu kommen. Die USA und auch die Briten und Franzosen fordern, Deutschland müsse militärisch schneller auf die Beine kommen können.

Sanitätsdienst künftig keine eigene Einheit mehr

Nach Informationen der Nachrichtenseite "Business Insider" soll es beim Sanitätsdienst künftig keinen Inspekteur mit einem eigenen Kommando mehr geben, sondern einen Drei-Sterne-Generalarzt, der mit einem kleinen Stab beim Generalinspekteur beheimatet ist. Die Krankenhäuser, Apotheken und sonstigen Einrichtungen sollen bis auf wenige Ausnahmen erhalten bleiben. Die Sanitätseinsatzkräfte sollen ins Heer wechseln und dort eigene Bataillone bilden.

Sein Posten würde wegfallen: Ulrich Baumgärtner ist Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Lewentz bittet AKK um Details zur Bundeswehr-Reform

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte das Bundesverteidigungsministerium um Details der Reformpläne gebeten. Für Rheinland-Pfalz seien das Kommando Sanitätsdienst in Koblenz, das Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung in Diez und der Sanitätsstandort Rennerod von sehr großer Bedeutung, schrieb Lewentz in einem dem SWR vorliegenden Brief an Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Er wäre dankbar, wenn Kramp-Karrenbauer ihre Pläne gegenüber der Landesregierung konkretisieren könne. Lewentz könne derzeit in der Bundeswehr vor Ort und in den Standortkommunen eine erhebliche Unruhe feststellen und betonte: "Ich teile die mir vorgetragenen Sorgen."

Oster fordert eigenständigen Sanitätsdienst

Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete Josef Oster (CDU) betonte, dass das Bundeswehrzentralkrankenhaus zwar nicht zur Disposition stehe. Dennoch verfolge er die Diskussion mit Sorge. "Die Beschäftigten im Sanitätsdienst haben ganz besonders in den vergangenen Monaten Herausragendes geleistet." Unklare Zuständigkeiten in der Führung könnten die positive Entwicklung gefährden. In einem Brief an die Verteidigungsministerin habe Oster sich für die Beibehaltung des Sanitätsdienstes als eigenständige Organisationseinheit der Bundeswehr ausgesprochen.

Dieselbe Position vertritt auch der Bundestagsabgeordnete Andreas Nick (ebenfalls CDU) aus dem Wahlkreis Montabaur. Auch er hat einen Brief an die Verteidigungsministerin geschrieben, in dem er sich für die Eigenständigkeit des Sanitätsdienstes ausspricht.

Fachärzteverband gegen "Abschaffung" des Sanitätsdienstes

Auch der Spitzenverband der Fachärzte Deutschlands kritisierte eine "Abschaffung des Sanitätsdienstes der Bundeswehr". Diese käme zur Unzeit und sei destruktiv. "Ärztinnen und Ärzte im Dienst der Bundeswehr müssen sich in jeder Situation hier in Deutschland und erst recht im Einsatz darauf verlassen können, dass sie ihre medizinischen Entscheidungen auch und gerade innerhalb einer Befehlskette nur unter der Befehlsgewalt eines Arztes treffen können und am Ende auch verantworten müssen", hieß es in einer Mitteilung. Der Verband forderte "eine sofortige Beendigung der Debatte".

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und ihr Generalinspekteur Eberhard Zorn wollen die Eckpunkte der Bundeswehr-Reform am Mittwoch (19. Mai) vorstellen.