Bundeswehrsoldaten unterstützen derzeit Förster im Westerwald bei der Bekämpfung des Borkenkäfers. Insgesamt sind nach Angaben der Bundeswehr etwa 100 Soldaten jeweils im Wechsel zum Beispiel rund um Hachenburg im Einsatz.

Stück für Stück schälen die Soldaten die Rinde mit scharfen Schäleisen von den gefällten Fichten ab. Durch das Entrinden sind die Larven der Borkenkäfer ungeschützt, sie trocknen aus und sterben ab. Das dämmt die Ausbreitung des schädlichen Käfers ein. Einer der Soldaten ist Stabsunteroffizier Michael aus dem Ruhrgebiet: "Ich bin jetzt die siebte Woche hier. Das ist eine gelungene Abwechslung zum Büroalltag. Ich bin sonst im Büro tätig, jetzt geht’s raus in die Natur. Frische Luft, Sonnenschein, nette Kameraden - besser geht's nicht. Und man tut noch was Gutes für den deutschen Wald."

Damit die Soldaten die vom Borkenkäfer befallenen Bäume auch erkennen, bekommen sie von Mitarbeitern des Forstamtes eine ausführliche Einweisung. SWR

Feldjäger aus Hilden

Etwa 20 Soldaten sind zurzeit im Westerwald im Einsatz. Die Feldjäger kommen aus Hilden in Nordrhein-Westfalen, untergebracht sind sie in der Kaserne in Rennerod. Wegen der Corona-Krise werden sie in ihrer Heimatkaserne nicht unbedingt gebraucht. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Bundeswehr deshalb um Hilfe im Wald gebeten, sagt Bundeswehr-Pressesprecher Günter Bohn: "Die Truppe ist hochmotiviert. Es ist eine Knochenarbeit, die haben Muskelkater und Blasen an den Händen. Aber die machen es trotzdem gerne."

Muskelkraft statt Gift

Zu den Aufgaben der Soldaten zählt auch, das Suchen und Markieren von Bäumen, die vom Borkenkäfer befallen sind. Dafür haben sie vom Revierförster aus Hachenburg eine Einweisung bekommen. Gefällt werden die Bäume dann von Forstarbeitern, die sich über die Hilfe der Soldaten freuen: "Durch den aktuellen Einsatz der Bundeswehr können wir auch sicherstellen, dass wir in Rheinland-Pfalz im Staatswald kein Gift einsetzen. Und der sogenannte mechanischen Brutraumentzug ist wahrscheinlich sogar effektiver als der Gifteinsatz," sagt der stellvertretende Leiter des Forstamts Hachenburg, Johannes Wagner.

Die gefällten Fichten werden von den Soldaten per Hand geschält, damit die Larven des Borkenkäfers absterben. So soll die Ausbreitung des schädlichen Käfers eingedämmt werden. SWR

Noch bis Ende Juli werden rund 100 Soldaten in den Wäldern in Rheinland-Pfalz bei der Bekämpfung des Borkenkäfers helfen. Allein im Bereich des Forstamts Hachenburg haben die Soldaten in den vergangenen Wochen bereits mehrere hundert Festmeter Holz entrindet.