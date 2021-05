Angesichts der dramatischen Pandemie-Lage in Indien sind am Samstagmorgen Soldaten des Sanitätsdienstes der Bundeswehr aus Koblenz zu einem Hilfseinsatz nach Neu-Delhi gestartet. Dort sollen sie eine Anlage installieren, die Sauerstoff für Corona-Erkrankte erzeugen soll.

Teamleiter Oberst Jürgen Thym kommt aus Horhausen im Westerwald und hat bereits mehrere Einsätze im Ausland begleitet. Zu seinem Team gehören zwölf weitere Personen, darunter drei Soldaten des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in Koblenz. Dort wird der Einsatz geplant und weiter organisiert.

Oberst Jürgen Thym leitet das Team des Sanitätsdienstes, das nach Indien fliegt. Pressestelle Sanitätsdienst

Soldaten fliegen am Samstag nach Neu-Delhi

Wie Oberst Thym berichtet, befand sich das Team am Freitagnachmittag noch in einer Kaserne bei Ulm in Süddeutschland. Dort wurden alle Sanitäter nochmal auf Corona getestet und der Einsatz besprochen. In der Nacht zu Samstag wurde das Team dann zum Militärflughafen Köln/Bonn gebracht, von wo aus ihr Flugzeug nach Neu-Delhi am Samstagmorgen abhob.

"Die Zustände sind katastrophal. Es ist schockierend." Oberst Jürgen Thym

"Die Zustände sind katastrophal. Es ist schockierend", sagt Oberst Thym im Interview mit dem SWR. Er und sein Team fliegen mit gemischten Gefühlen nach Indien - in der Hoffnung, den Menschen vor Ort helfen zu können. Angst um seine eigene Gesundheit mache er sich nicht. "Wir sind im Umgang mit Gefahren geschult."

Anlage produziert Sauerstoff für Corona-Patienten in Indien

Mit im Gepäck haben die Helfer den Angaben zufolge bereits mehrere Beatmungsgeräte. Am Dienstag soll ein weiteres Flugzeug der Luftwaffe eine Anlage nach Neu-Delhi bringen, die dort Sauerstoff produzieren soll. Dabei handelt es sich laut Thym um eine "Mangel-Ressource".

Die Anlage kann laut Thym genug Sauerstoff produzieren, um 28 Patienten 24 Stunden lang zu versorgen. Da viele Patienten jedoch nicht dauerhaft Sauerstoff benötigten, gehe er davon aus, dass die Anlage weit mehr Erkrankten helfen könne. Thym und sein Helferteam sollen mindestens 14 Tage in Indien bleiben - solange, bis das medizinische Personal dort die Anlage allein bedienen kann.