Ein verdächtiges Päckchen hat gestern für einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz in Diez gesorgt. Das Päckchen wurde laut Polizei in der Poststelle der Bundeswehr abgegeben. Die Poststelle wurde geräumt und Experten der Feuerwehr herangezogen. Die konnten gegen Mitternacht Entwarnung geben. Um was es sich bei dem Päckchen handelte, konnte die Polizei noch nicht sagen. Berichte, wonach sich darin Flüssigkeiten befanden konnte ein Sprecher nicht bestätigen.