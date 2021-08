Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat die Hilfe der Bundeswehr nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal gewürdigt. Seit über sechs Wochen ist die Bundeswehr vor Ort im Einsatz.

Die feierliche Veranstaltung wurde direkt am Deutschen Eck in Koblenz abgehalten. Dabei verlieh Innenminister Lewentz stellvertretend für Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dem Sanitätsregiment 2 "Westerwald" das Fahnenband. Dabei handelt es sich nach Angaben des Sanitätsregiments um die höchste Ehrung, die ein Land einem Militärverband zuerkennen kann.

Nach dem katastrophalen Hochwasser Mitte Juli dankt das Land Rheinland-Pfalz den Soldatinnen und Soldaten am Deutschen Eck in Koblenz für ihre Unterstützung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

"Soldaten waren im Ahrtal gern gesehene Helfer"

In seiner Rede bedankte sich Lewentz bei der Bundeswehr für die Fluthilfe. So hätten im Ahrtal alle gesehen, wie zivile Rettungs- und Hilfsorganisationen mit der Bundeswehr Hand in Hand gearbeitet hätten. "Überall waren Soldaten gern gesehene Helfer. Nicht nur wegen des schweren Geräts beim Räumen und Brückenbauen, sondern vor allem aufgrund der mitmenschlichen Unterstützung", so Lewentz.

Brückenbauen, Aufräumarbeiten und Sanitätseinsätze

Die Soldaten hätten sich im Flutgebiet mit Krankenwagen und Arzttrupps durch das unwegsame Gelände gekämpft, um Hilfe zu leisten. Außerdem habe der Einsatz, zu dem unter anderem auch Brückenbauen und Räumarbeiten gehörten, enorm zum Ansehen der Bundeswehr in der Bevölkerung beigetragen. Dafür sprach der Innnenminister seinen Dank und die Anerkennung der Landesregierung aus.

Auf dem Friedhof am Ahrtor in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind Kräfte der Bundeswehr mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Mit Schippen und Schubkarren werden Schlamm und Treibgut entfernt. SWR

So waren in Bad Neuenahr-Ahrweiler der auf dem Friedhof am Ahrtor seit Ende Juli 50 Frauen und Männer der Bundeswehr im Einsatz und haben den Friedhof von Schlamm und Treibholz befreit. Und auch sechs Wochen nach der Hochwasserkatastrophe, sind noch immer zahlreiche Bundeswehrsoldaten im Ahrtal im Einsatz.

