Der Sanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz plant, den Schutz gegen Covid-19 ins Impfschema der Truppe zu nehmen. Damit würde die Corona-Impfung für die Soldaten verpflichtend werden. Wann es dazu genau kommen werde, sei aber noch nicht klar. Das sagte ein Sprecher des Sanitätsdienstes in Koblenz dem SWR. Voraussetzung dafür sei, dass genügend Impfstoff der Truppe zur Verfügung stehe, so der Sprecher. Dann müssten Soldaten auch eine Corona-Impfung erdulden. Bisher gilt diese sogenannte Duldungspflicht schon für andere Impfungen. Derzeit müssten sich die Bundeswehrangehörigen zum Beispiel gegen andere übertragbare Krankheiten wie Tetanus, Hepatitis und Diphterie impfen lassen. Wer sich weigert, müsse mit einer Strafe rechnen, so der Sprecher.