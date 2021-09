Wahlkampf im Ahrtal kaum möglich

per Mail teilen

Werbung in eigener Sache machen oder Informationen über die eigene Partei vermitteln - das ist im Ahrtal jetzt kurz vor der Bundestagswahl kaum möglich. Für die Kandidaten ist es ein eigenartiger Wahlkampf.

"Ich führe zwei verschiedene Wahlkämpfe, im Ahrtal überhaupt keinen und im restlichen Wahlkreis einen ganz normalen Wahlkampf", sagt Mechthild Heil, CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Ahrweiler bei einem Besuch im kleinen Ort St. Johann in der Vordereifel - knapp außerhalb ihres Wahlkreises.

Auf dem Marktplatz von St. Johann an der kleinen Kirche kommen Leute, suchen das Gespräch. Hier hängen auch Wahlplakate, ganz anders als im Ahrtal. "Ich sag mal ganz ehrlich. Es sind auch keine Laternenpfosten mehr da", sagt Mechthild Heil. Sie könne sich nicht vorstellen, dort jetzt normalen Wahlkampf zu machen. Aus ihrer Sicht ist das eine reine Selbstverständlichkeit aus Rücksicht auf die Menschen.

Kein klassischer Tür-zu-Tür-Wahlkampf

Ähnlich sieht das SPD-Bundestagskandidat Christoph Schmitt, der in Sinzig unterwegs ist. Dort sind einige Straßenzüge zerstört, andere ganze Stadtteile sind hingegen verschont geblieben.

"Man wird jetzt natürlich keinen klassischen Tür-zu-Tür-Wahlkampf in den betroffenen Straßen machen", sagt Schmitt. Das wäre völlig unangemessen. "Hier in Sinzig haben wir uns dazu entschieden, das ganz zurückhaltend zu machen und jetzt kurz vor der Wahl nochmal mit einem kleinen Infostand am Marktplatz präsent zu sein."

Schmitt habe versucht, in jedem Ort präsent zu sein: "In den ersten Tagen natürlich um direkt mit zu helfen, mit anzupacken. Und dann in den letzten Wochen, um mit den Menschen vor Ort nochmal zu sprechen, um zu wissen, wo der Schuh drückt und wo wir noch helfen können."