Der teils hitzig geführte Wahlkampf bereitet Aktivisten im Norden des Landes Sorge. Mit verschiedenen Aktionen wollen sie deshalb Zeichen für die Demokratie und gegen Rassismus setzen.

Schon am vergangenen Wochenende hatten in Westerburg und Neuwied Menschen gegen Rechtsextremismus protestiert. Nach der gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD im Bundestag für eine verschärfte Migrationspolitik am Mittwoch waren Rheinland-Pfalz weit tausende Menschen auf die Straße gegangen. Auch in Koblenz kamen nach Schätzungen der Polizei etwa 4.000 Menschen in der Altstadt zu einer Demonstration zusammen. Dieses Wochenende sind Proteste und Aktionen für Demokratie und Toleranz geplant:

In Koblenz gab es am Samstag eine Demo unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". Dazu hatten beispielsweise ein Bündnis aus Parteien, "Omas gegen Rechts" und Amnesty-International aufgerufen. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt die Demo, die sich laut dem Veranstalter - dem Kreisverband der Grünen - "rechtem Gedankengut in den Weg stellen und eine Zusammenarbeit mit undemokratischen Parteien verurteilen" soll. Nach Angaben der Polizei kamen etwa 4.000 Menschen. Die Veranstalter gehen von 5.000 aus.

Unter dem Motto "Mayen bleibt bunt" lud die Bürgerinitiative "Sei ein Mensch" am Samstag von 10 bis 13 Uhr in die Mayener Fußgängerzone ein. Mit einem Stand in der Marktstraße, Ecke Neustraße, wollten die Aktivisten nach eigenen Angaben ihre Initiative vorstellen und mit den Mayenern ins Gespräch kommen.

Neben den Mitgliedern von "Sei ein Mensch!" waren unter anderem auch Vertreter der Kirchen, der Caritas und der Mayener Burgfestspiele dabei sein.

Die aufgeheizte Stimmung im Wahlkampf bereitet auch einigen Altenkirchenern Sorge. Deshalb organisierten sie die Demo "5vor12 - Nie wieder ist jetzt!". Am Sonntag soll es ab 14 Uhr auf dem Schlossplatz in Altenkirchen mit einer Kundgebung losgehen und anschließend werden die Demonstrierenden durch die Fußgängerzone ziehen.

Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben mit ihrer Demo ein Zeichen für die Demokratie setzen. Diese sehen sie demnach von allen Seiten bedroht und wollen sich deshalb für demokratische Werte wie Menschenwürde, Solidarität, Freiheit, Toleranz, Vielfalt und die Treue zum Grundgesetz einsetzen.