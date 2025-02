Nach der Wahl stehen die Abgeordneten aus dem Norden des Landes fest. Darunter sind auch neue Gesichter, die es erstmals in den Bundestag geschafft haben. Wir stellen sie vor.

Harald Orthey holt den Wahlkreis Montabaur für die CDU zurück

Harald Orthey von der CDU zieht als Direktkandidat für den Wahlkreis Montabaur in den Bundestag. Er erhielt 35,7 Prozent der Erststimmen. Damit überholt er die Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen SPD, Tanja Machalet, die bei der letzten Wahl das Direktmandat gewonnen hatte. Harald Orthey ist 56 Jahre alt, Betriebswirt und kommt aus Hattert im Westerwald. Dort ist er seit Jahren als Kommunalpolitiker aktiv und Geschäftsführer der CDU im Westerwaldkreis.

Ich freue mich sehr, dass die Menschen im Wahlkreis mir das Vertrauen geschenkt haben und ich den ländlichen Raum in Berlin vertreten darf.

Harald Orthey konnte mit 35,7 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Montabaur das Direktmandat für die CDU gewinnen. Für Orthey war es die erste Kandidatur und daher wird es für ihn auch die erste Amtszeit als Bundestagsabgeordneter werden. Der gelernte Betriebswirt ist seit 1998 Bezirks- und Kreisgeschäftsführer des CDU-Landesverbands. CDU

"Ich freue mich sehr, dass die Menschen im Wahlkreis mir das Vertrauen geschenkt haben und ich den ländlichen Raum in Berlin vertreten darf", sagte Orthey dem SWR. "Die Ergebnisse waren sehr gut." Die CDU habe den klaren Regierungsauftrag erhalten, der Politikwechsel für Deutschland könne jetzt eingeleitet werden. Wichtige Themen seien eine stabile Wirtschaft und eine gute Gesundheitsversorgung. Dafür wolle er sich stark machen. Was die Zukunft anbelangt, da müsse man schauen, mit wem eine Koatlition möglich sei. Die wahrscheinlichste Koalition sei eine mit der SPD, so Orthey.

Ellen Demuth (CDU) gewinnt Direktmandat für den Wahlkreis Neuwied

Im Wahlkreis Neuwied hat Ellen Demuth von der CDU das Direktmandat gewonnen. Die 42-Jährige bekam 35,6 Prozent der Erststimmen. Das sind fast vier Prozent mehr als bei dem letzten Wahlergebnis ihres Vorgängers Erwin Rüddel, der Anfang Februar unerwartet gestorben ist. Die Betriebswirtin aus Linz ist seit 2011 Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz und zieht jetzt in den Bundestag ein.

Ich bin die Neue und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass es geklappt hat.

Dass sie trotz des kurzen Wahlkampfs das Direktmandat gewonnen hat, sei für sie nicht selbstverständlich, sagt Ellen Demuth: "Ich bin die Neue und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass es geklappt hat." Und das, obwohl sie im Landkreis Altenkirchen noch nicht so bekannt sei.

"Deswegen freue ich mich umso mehr, dass mir auch dort so viele tausende Menschen ihr Vertrauen geschenkt haben. Das weiß ich auch sehr zu schätzen." Sie wolle sich für gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen in der Region einsetzen. "Denn die schaffen Arbeitsplätze und damit Wohlstand für alle hier." Zum Beispiel müsse der Ausbau der Bundesstraßen schneller vorangehen. Außerdem müssten bürokratische Prozesse wie Genehmigungsverfahren vereinfacht werden.

Jörg Zirwes (AfD) gewinnt Bundestagsmandat für den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück

Jörg Zirwes aus Blankenrath hat sich für die AfD als Direktkandidat für den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück aufstellen lassen. Bei den Erststimmen erhielt Zirwes 19,3 Prozent der Stimmen. Das Mandat fiel zwar an die CDU, aber er zieht über die AfD-Landesliste in den Bundestag ein. Der 56-Jährige ist Berufssoldat und Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion im Kreis Cochem-Zell.

Das war ein aufregender Tag gestern. Listenplatz 7, das war ein Wackelplatz, das war mir klar.

Jörg Zirwes (AfD) ist neu im Bundestag. Er ist im Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück angetreten. Das Direktmandat konnte er nicht erringen, er ist über die Landesliste ins Parlament eingezogen. Zirwes ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreis Cochem-Zell. Jörg Zirwes

"Das war ein aufregender Tag gestern", sagte Zirwes dem SWR. "Listenplatz 7, das war ein Wackelplatz, das war mir klar." Erst gegen zwei Uhr am Morgen sei für ihn klar gewesen, dass er neues Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Noch am Nachmittag ist Zirwes nach Berlin geflogen. Am Dienstag stehe bereits die konstituierende Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion an.

"Als ehemaliger Berufssoldat möchte ich mich schwerpunktmäßig der äußeren und inneren Sicherheit unseres Landes widmen," sagte Zirwes. Das seien Pflichtaufgaben einer wehrhaften Demokratie. "Mein Ansinnen ist es, im Verteidigungsausschuss oder im Ausschuss für Inneres und Heimat dahingehend mitzuarbeiten. Das würde ich mir wünschen und wir schauen, ob sich das verwirklichen lässt."

Julian Joswig kommt über die Grüne Landesliste für den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück nach Berlin

Julian Joswig aus Boppard zieht für die Grünen erstmals in den Deutschen Bundestag ein. Der 32-jährige Betriebswirt ist stellvertretender Fraktionschef der Grünen im Kreistag in Simmern. Auf der Grünen Landesliste stand er auf Platz 4.

Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Aufgabe.

Auch wenn ihn das Wahlergebnis der Grünen eher enttäuscht habe, freue er sich sehr über seinen Einzug in den Bundestag, sagt Julian Joswig: "Ich habe in den frühen Morgenstunden realisiert, dass es bei mir persönlich gereicht hat." Alles gehe nun sehr schnell für ihn. Schon für den Montagnachmittag sei die erste Sitzung der Grünen Bundestagsfraktion angesetzt. "Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Aufgabe."

Julian Joswig wird künftig für die Grünen im Deutschen Bundestag sitzen. Der 32-jährige Betriebswirt ist stellvertretender Fraktionschef der Grünen im Kreistag in Simmern. Auf der Grünen Landesliste stand er auf Platz 4. Julia Wadhawan

Es sei eine große Ehre und ein Privileg die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz im Bundestag vertreten zu dürfen, sagte Joswig. Ihm sei es besonders wichtig, die Themen auf Bundesebene zu vertreten, die für den ländlichen Raum relevant seien, wie Gesundheitsversorgung und Mobilität. Das sei Teil der Daseinsvorsorge. Darüber hinaus seien seine Kernthemen Wirtschaft, Finanzen und Europa.