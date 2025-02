Ergebnisse für die Wahlkreise im Norden von RLP

Bundestagswahl 2025 in der Region Koblenz

So haben die Menschen in Neuwied, Montabaur, Ahrweiler und Mosel/Rhein-Hunsrück gewählt. Die CDU liegt in allen fünf Wahlkreisen vorne, sowohl bei der Erst- als auch bei der Zweitstimme.

Mosel/Rhein-Hunsrück Das sind die Ergebnisse für den Wahlkreis Koblenz: Die CDU ist stärkste Kraft mit 31,5 Prozent bei den Zweitstimmen. Dahinter liegt die SPD mit 19,5 Prozent und auf dem dritten Platz die AfD mit 16,4 Prozent. Die Erststimmenverteilung ist ähnlich: Josef Oster erreicht 35,7 Prozent der Stimmen für die CDU, gefolgt von Thorsten Rudolph (SPD) mit 24,4 Prozent, Joachim Paul holt für die AfD holt 16,1 Prozent der Stimmen. Infratest dimap Zum Wahlkreis Koblenz gehören neben der Stadt Koblenz selbst auch die Stadt Bendorf und die Verbandsgemeinden Rhein-Mosel, Vallendar und Weißenthurm aus dem Kreis Mayen-Koblenz. Aus dem Rhein-Lahn-Kreis dabei sind die Stadt Lahnstein, die gesamte Verbandsgemeinde Loreley und ein Teil der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Konkret sind das die Stadt Bad Ems und die Gemeinden Arzbach, Becheln, Dausenau, Fachbach, Frücht, Kemmenau, Miellen und Nievern. Das sind die Ergebnisse für den Wahlkreis Montabaur Auch hier liegt die CDU bei den Zweitstimmen vorne mit 32,5 Prozent der Stimmen. Die AfD erreichte mit 21 Prozent Platz zwei, gefolgt von der SPD mit 18,1 Prozent. Bei den Erststimmen holte Harald Orthey von der CDU mit 35,7 Prozent die meisten Stimmen. 23,4 Prozent der Menschen haben Tanja Machalet von der SPD auf Platz zwei gewählt. Mit 20,5 Prozent erreicht Clara Alexander von der AfD den dritten Platz. infratest dimap Zum Wahlkreis Montabaur zählen der gesamte Westerwaldkreis und Teile des Rhein-Lahn-Kreises. Im Rhein-Lahn-Kreis gehören die Verbandsgemeinden Aar-Einrich, Diez, Nastätten zum Wahlkreis Montabaur. Dazu kommen einige Städte und Gemeinden in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Diese sind: Attenhausen, Dessighofen, Dienethal, Dornholzhausen, Geisig, Hömberg, Lollschied, Misselberg, Nassau, Obernhof, Oberwies, Pohl, Schweighausen, Seelbach, Singhofen, Sulzbach, Weinähr, Winden und Zimmerschied. Das sind die Ergebnisse für den Wahlkreis Neuwied Auf hier gehen die meisten Zweitstimmen auf CDU mit 32,3 Prozent. Zweitstärkste Partei ist die AfD mit 21,7 Prozent, die SPD erreicht 18,5 Prozent der Stimmen. Die meisten Erststimmen erreicht Ellen Demuth für die CDU mit 35,6 Prozent. Jan Hellinghausen von der SPD erhält 22 Prozent der Stimmen und ist damit auf Platz zwei, knapp gefolgt von der AfD mit 21 Prozent. infratest dimap Der Wahlkreis Neuwied erstreckt sich über die beiden Landkreise Altenkirchen und Neuwied. Das sind die Ergebnisse für den Wahlkreis Ahrweiler Bei den Zweitstimmen erreicht die CDU mit 34,8 Prozent der Stimmen den ersten Platz. Dahinter kommt die AfD mit 18,3 Prozent, die SPD liegt mit 17,9 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz. Bei den Direktkandidaten hat Mechthild Heil von der CDU mit 39,3 die meisten Stimmen bekommen. Dahinter liegt Ferdi Akaltin von der SPD mit 19,3 Prozent. Martin Kallweit von der AfD erreicht mit 17,9 Prozent der Stimmen Platz drei. infratest dimap Zum Wahlkreis Ahrweiler gehört nicht nur der gesamte Kreis Ahrweiler, sondern auch ein Teil des Kreises Mayen-Koblenz. Dazu zählen die Städte Andernach und Mayen ebenso wie die Verbandsgemeinden Maifeld, Mendig, Pellenz und Vordereifel. Diese umfassen die Städte und Gemeinden Acht, Anschau, Arft, Baar, Bell, Bermel, Boos, Ditscheid, Einig, Ettringen, Gappenach, Gering, Gierschnach, Hausten, Herresbach, Hirten, Kalt, Kehrig, Kerben, Kirchwald, Kollig, Kottenheim, Kretz, Kruft, Langenfeld, Langscheid, Lind, Lonnig, Luxem, Mendig, Mertloch, Monreal, Münk, Münstermaifeld, Nachtsheim, Naunheim, Nickenich, Ochtendung, Pillig, Plaidt, Polch, Reudelsterz, Rieden, Rüber, Saffig, Sankt Johann, Siebenbach, Thür, Trimbs, Virneburg, Volkesfeld, Weiler, Welling, Welschenbach und Wierschem. Das sind die Ergebnisse für den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück Auf Platz eins der Zweitstimmen ist die CDU mit 34,9 Prozent der Stimmen. Die AfD erreicht den zweiten Platz mit 19,6 Prozent und auf Platz drei ist die SPD mit 17,8 Prozent. Bei den Erststimmen führt CDU-Kandidat Marlon Bröhr mit 38,2 Prozent den ersten Platz an. Die AfD mit Jörg Zirwes und SPD mit Kandidat Umut Kurt liegen gleichauf mit 19,3 Prozent der Stimmen. grafik-endergebnis-kreis-ahrweiler-100 Zum Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück gehören der Landkreis Cochem-Zell, der Rhein-Hunsrück-Kreis sowie Teile des Kreises Bernkastel-Wittlich, nämlich die Gemeinde Morbach, die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Thalfang am Erbeskopf sowie ein Teil der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Dazu zählen folgende Gemeinden: Berglicht, Bernkastel-Kues, Brauneberg, Breit, Büdlich, Burg (Mosel), Burgen, Burtscheid, Deuselbach, Dhronecken, Enkirch, Erden, Etgert, Gielert, Gornhausen, Graach an der Mosel, Gräfendhron, Heidenburg, Hilscheid, Hochscheid, Horath, Immert, Irmenach, Kesten, Kleinich, Kommen, Lieser, Longkamp, Lösnich, Lötzbeuren, Lückenburg, Malborn, Maring-Noviand, Merschbach, Minheim, Monzfeld, Mülheim (Mosel), Neumagen-Dhron, Neunkirchen, Piesport, Rorodt, Schönberg, Starkenburg, Talling, Thalfang, Traben-Trarbach, Ürzig, Veldenz, Wintrich und Zeltingen-Rachtig.