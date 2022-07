Bundestagspräsidentin diskutiert mit Schülern

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) besucht am Montagvormittag nach Angaben der Schulleitung das private Johannes-Gymnasium in Lahnstein. Sie stellt sich dort den Fragen der Schüler. Eine Stunde lang werde die Bundestagspräsidentin mit 17- und 18-jährigen Schülerinnen und Schülern aus der Oberstufe über aktuelle politische Fragen diskutieren. Dabei werde es vor allem um den Ukrainekrieg und die Energie- und Klimakrise gehen, teilte die Schule mit. Die Schüler seien solchen Veranstaltungen gegenüber sehr aufgeschlossen und diskussionsfreudig, so Schulleiter Rudolf Loch. Zuletzt war vor vier Wochen der Psychologe und Schriftsteller Frido Mann, der Enkel von Thomas Mann zu Besuch in der Schule. Der Besuch von Bundestagspräsidentin Bas sei auf Initiative von Innenminister Roger Lewentz (SPD) zustande gekommen.