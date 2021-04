In Diez wird nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität ab heute (Samstag) die wegen der Tunnelbaustelle voll gesperrte B 417 wieder für den Verkehr freigegeben. Bislang mussten Autofahrer innerhalb der Stadt Umwege fahren, der Schwerlastverkehr wurde weiträumig umgeleitet. Die Bundesstraße durch die Innenstadt war mehrere Monate für den Verkehr gesperrt, nachdem im Sommer vergangenen Jahres am Tunnelportal – also am Tunnelausgang - Schäden festgestellt worden waren. Das Portal musste wegen Fehlern im Beton abgerissen und neu verschalt werden. Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen. Ab heute sind beide Fahrtrichtungen der B 417 durch die Diezer Innenstadt wieder frei. Laut Landesbetrieb Mobilität muss die Bundesstraße voraussichtlich im Mai wegen Straßenbauarbeiten noch einmal – dann ein letztes Mal gesperrt werden, dieses Mal aber deutlich kürzer. Der Landesbetrieb Mobilität rechnet damit, dass der Straßentunnel in Diez im November fertig ist. Er soll die Diezer Innenstadt vom massiven Durchgangsverkehr entlasten.