Bundespräsident Steinmeier besucht das Ahrtal

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich mit am Sonntag einem Besuch im Ahrtal angekündigt. Neben einem Gespräch mit Anwohnern hat er sich auch bei Winzern und Helfern angekündigt.

Knapp drei Monate nach der Flutkatastrophe wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ahrtal besuchen - und an den Besuch sind auch große Erwartungen geknüpft. Zuerst möchte sich der Bundespräsident am Sonntagnachmittag anschauen, wie es aktuell im Tal aussieht. Seine erste Station wird in Bad Neuenahr-Ahrweiler sein.

Rundgang durch die zerstörte Innenstadt

Bei einem Rundgang durch die Altstadt von Ahrweiler möchte er sich ein Bild von der Lage machen. Dabei will er auch mit Anwohnerinnen und Anwohner ins Gespräch kommen und sich ihre Sorgen und Ängste anhören, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Zerstörte Reben in Mayschoß SWR

Bei der Winzergenossenschaft in Mayschoß geht es um den Ahr-Tourismus

Für Gastwirtinnen und Gastwirte und Winzerinnen und Winzer in der Region ist die Lage immer noch desolat. Bundespräsident Steinmeier möchte deswegen die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr besuchen.

Steinmeier schaffe Aufmerksamkeit für das Ahrtal

Deren Geschäftsführer, Matthias Baltes, freut sich auf den Besuch: Steinmeier schaffe Aufmerksamkeit, denn das Ahrtal sei immer mehr von den Titelseiten verschwunden. Der Weinbau im Ahrtal habe es schwer, weil üblicherweise mehr als die Hälfte des Weins direkt im Tal verkauft wurde, in Vinotheken an Touristinnen und Touristen.

In Mayschoß wird es noch lange keine Normalität geben. SWR

Steinmeier möchte den Helfern danken

Die dritte Station führt Steinmeier zum Helfer-Shuttle in die Grafschaft. Von hier aus werden bis heute freiwillige Helferinnen und Helfer mit Kleinbussen ins Ahrtal gefahren, alles in Privatinitiative. Steinmeier möchte diesen Menschen für ihr Engagement danken. Dass die Helferinnen und Helfer bis heute wichtig sind, das sagt auch Matthias Baltes von der Winzergenossenschaft in Mayschoß. Gerade jetzt würden sie für die Weinlese gebraucht oder bei ihnen selbst zum Reinigen der Flaschen Flutwein, von denen viele noch voller Schlamm seien.