Standort der Bundespolizeischule in Diez gesichert

Seit Wochen halten sich Gerüchte, der Ausbildungsstandort der Bundespolizei in Diez werde verkleinert oder sogar aufgegeben. Der Leiter der Einrichtung hat das jetzt dementiert.

Das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Diez, kurz AFZ, soll ab dem Jahr 2024 kernsaniert und in Teilen neu aufgebaut werden. Das sagte der Leiter des AFZ, Markus Leuer, am Donnerstagabend in der Stadtratsitzung in Diez. Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD) hatte den Leiter des AFZ nach eigenen Angaben zu der Sitzung eingeladen, um Gerüchten entgegenzuwirken, die Bundespolizei würde den Standort Diez aufgeben oder verschlanken.

Auszubildende der Bundespolizeiausbildungsstätte in Diez schwimmen nach einer Nachtübung über die Lahn. IMAGO IMAGO / Sascha Ditscher

Eines der größten Ausbildungszentren deutschlandweit in Diez

Genau das Gegenteil sei der Fall, erklärte AFZ-Leiter Leuer. Die aktuelle Streichung auf 480 Betten sei vor zwei Jahren so geplant gewesen. Künftig seien wieder 620 vorgesehen, womit Diez wieder zu einem der größten Ausbildungszentren in Deutschland werde. Die Lage zwischen dem Flughafen Frankfurt und den Bundespolizeidirektionen in Koblenz und St. Augustin begünstige den Standort. Derzeit würden Auszubildende im mittleren Beamtendienst ausgebildet, perspektivisch soll in Diez auch die gehobene Beamtenlaufbahn mit Studium in Lübeck angeboten werden.

Polizistenausbildung seit 2017

In der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Kaserne in Diez werden seit 2017 Polizisten und Polizistinnen ausgebildet. Das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei ist eines von sieben bundesweit.