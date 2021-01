per Mail teilen

Bundespolizisten haben in Neuwied einen Mann festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Den Angaben der Polizei zufolge nannte der 38-Jährige bei einer Kontrolle am Bahnhof in Neuwied erst einen falschen Namen, flüchtete dann und versteckte sich schließlich hinter einem Verschlag. Dort nahmen ihn dann Zivilkräfte fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, weil er wegen einer Freiheitsberaubung und wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden war.