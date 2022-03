Ahrtal: Ministerin verspricht schnellen Wiederaufbau

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat den Flutgeschädigten im Ahrtal einen schnellen und unbürokratischen Wiederaufbau versprochen. Die Ministerin informierte sich am Freitag auf Baustellen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Dernau und Altenahr. Der Wiederaufbau des Ahrtals werde viele Jahre dauern, sagte Geywitz. Sie wolle dafür sorgen, dass den Bürgern möglichst keine bürokratischen Hindernisse in den Weg gelegt würden. Das Ahrtal habe die Solidarität von ganz Deutschland, betonte Geywitz. Sie verwies auf die 15 Milliarden Euro, die für den Wiederaufbau in den rheinland-pfälzischen Katastrophengebieten bereitgestellt wurden. Die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand und die Ortsbürgermeister von Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr bedankten sich für die Unterstützung des Bundes.