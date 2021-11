Bundesbank tauscht Geld aus Flutgebieten

Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind bei der Bundesbank beschädigte Banknoten im Wert von knapp 87 Millionen Euro eingereicht worden. Wie die Bundesbank mitteilte, ist das mehr als doppelt so viel wie gewöhnlich in einem Jahr. Der größte Teil des Geldes wurde in den Filialen der Bundesbank in Köln oder Koblenz eingereicht. Er stammt nach Angaben der Zentralbank zum Beispiel aus Geldautomaten, Banken oder von Privatleuten, die im Flutgebiet leben. Viele eingereichte Geldscheine seien demnach etwa mit Schlamm oder Abwasser kontaminiert. In Mainz werde das Geld mit Hilfe von Wäschetrocknern getrocknet, auf Echtheit überprüft und gezählt. Dann werde es vernichtet und der Wert den Besitzern erstattet, sagte ein Banksprecher. Das dauere derzeit etwa drei bis vier Monate. Der Umtausch von beschädigtem Geld ist bei der Bundesbank kostenlos und jederzeit möglich.