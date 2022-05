Bundesarchiv hilft ukrainischen Archiven

Das Bundesarchiv in Koblenz hilft ukrainischen Archiven mit Geräten und Material, um deren Bestände zu sichern und zu digitalisieren. Das sagte ein Sprecher dem SWR. Die Hilfe sei wichtig, da es vermehrt Berichte gebe, nach denen ukrainische Archive beschädigt oder zerstört worden seien. Seit 2013 habe die Ukraine viele staatliche Archive geöffnet und historische Dokumente öffentlich zur Forschung zugänglich gemacht, so der Sprecher. Archive bilden das Gedächtnis einer Nation und bewahren wichtige Quellen auf, die das Selbstverständnis eines Landes ausmachen, so der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann. Deshalb unterstütze man die ukrainischen Archive nun mit weiteren Buchscannern und Technik zur Sicherung ihrer Bestände. In den vergangenen Wochen hätten so bereits viele wertvolle Dokumente digitalisiert werden können.