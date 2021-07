Die Bundesgartenschau 2029 am Mittelrheintal ist jetzt endgültig beschlossene Sache. In Lahnstein verabschiedete der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal einstimmig eine Änderung seiner Satzung, mit der die Finanzierung der Buga ermöglicht wird.

"Der einstimmige Beschluss zeigt: Das Mittelrheintal steht geschlossen", sagte der Verbandsvorsitzende Frank Puchtler dem SWR. "Wenn es gilt, halten wir zusammen. Ein Tal, eine Stimme, Wir wollen gemeinsam die Buga."

Mit dem Beschluss kann der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal nach eigenen Angaben 14,4 Millionen Euro von den beteiligten Kommunen abrufen. Der Zweckverband besteht aus insgesamt 52 Städten und Gemeinden, fünf Landkreisen und den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen.

Einstimmig haben die Mitglieder des Zweckverbands die Finanzierung der BUGA 2029 beschlossen. SWR

Finanzierungsmodell über 35 Jahre

Damit die Kommunen das Geld nicht kurzfristig aufbringen müssen, hat der Zweckverband für sie ein Finanzierungsmodell geschaffen. Es sieht vor, dass die Kommunen das Geld über 35 Jahre - also weit über die Buga hinaus – in jährlichen Raten zahlen können.

Da der Anteil der Kommunen in voller Höhe bereits vor dem Jahr 2029 an die Bundesgartenschaugesellschaft gezahlt werden muss, entstünden in einigen Jahren Finanzlücken, so der Zweckverband. Diese sollen mithilfe des neuen Gesellschafterdarlehens geschlossen werden.

Schon 2018 war eine Werbeaktion für die Bundesgartenschau 2019 gestartet. (Archiv) dpa Bildfunk Picture Alliance

108 Millionen Euro Gesamtbudget

Insgesamt beträgt das Budget für die Buga am Mittelrhein 108 Millionen Euro. Knapp 55 Millionen Euro geben die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen dazu, etwa 39 Millionen Euro kommen von der Bundesgartenschaugesellschaft selbst.

Außerdem hat die Versammlung des Welterbe-Zweckverbandes auch dem Durchführungsvertrag zwischen BUGA 2029 GmbH, Zweckverband und Deutscher Bundesgartenschau GmbH (DBG) einstimmig sein Votum gegeben.