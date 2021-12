Drittes Bürgerpanel startet

per Mail teilen

Die Stadt Koblenz startet nach eigenen Angaben jetzt mit dem dritten so genannten Bürgerpanel. Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der Online-Befragung zu Themen wie beispielsweise Wohnen, Verkehr und Einkaufen. In diesem Jahr soll es auch einen Schwerpunkt mit Fragen zur Corona-Pandemie geben. Mitmachen können den Angaben zufolge 2.600 Koblenzer, die sich bereits bei den ersten beiden Befragungen 2017 und 2019 beteiligt haben. Zusätzlich werden 5.000 Bürger per Zufallsverfahren angeschrieben.