Dirk Meid (SPD) hat die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Mayen mit 59,44 Prozent klar gewonnen. Damit wird er den amtierenden OB Wolfgang Treis (Grüne) ablösen.

Treis erhielt laut vorläufigem Endergebnis 40,56 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bereits im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Meid in Mayen mit 43,3 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Treis hingegen war nur auf etwa 33 Prozent der Stimmen gekommen. Die dritte Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters - Sandra Karduck von der CDU - kam damals auf 23,6 Prozent und stand an diesem Sonntag nicht mehr zur Wahl.

Dem vorläufigen Endergebnis zufolge lag die Wahlbeteiligung bei 43,24 Prozent. Im ersten Wahlgang hatte sie knapp unter 50 Prozent gelegen. Insgesamt waren 15.123 Personen wahlberechtigt.

In seinem Wahlprogramm hatte Dirk Meid angekündigt, mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt schaffen und die Gewerbesteuer senken zu wollen. "Auch bei den Themen Grünflächen, Elektromobilität und Fernwärme haben wir in den vergangenen Jahren in der Stadt zu wenig getan", sagte Meid vor der ersten Wahlrunde im Interview mit dem SWR.

Wolfgang Treis hingegen konnte mit seinem Programm nicht genügend Wähler überzeugen. Er wollte Projekte wie den Bau eines großen Hotels und einer Hochgarage fortführen. Außerdem hatte der Grünen-Politiker angekündigt, die Landesgartenschau nach Mayen holen zu wollen. "Wir müssen touristische Highlight setzen, die der Stadt nachhaltig etwas bringen," sagte Treis im SWR-Interview.

Bürgermeister in Bendorf und Grafschaft gewählt

Auch in zwei weiteren Kommunen im Norden von Rheinland-Pfalz wurde gewählt. Bei der Bürgermeisterwahl in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) konnte sich Christoph Mohr (SPD) durchsetzen. Bei der Wahl am Sonntag erhielt er laut dem vorläufigem Endergebnis 56,9 Prozent der Stimmen. Für Sascha Schoblocher von der CDU stimmten dagegen nur 43,1 Prozent der Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,9 Prozent, wahlberechtigt waren rund 12.700 Menschen. Amtsinhaber Michael Kessler (CDU) war im Juni aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Grafschaft im Kreis Ahrweiler wurde Achim Juchem (CDU) im Amt bestätigt. Er trat ohne Herausforderer an und erhielt laut vorläufigem Endergebnis 81,9 Prozent der Stimmen. Trotzdem stimmten auch 18,1 Prozent der Wahlberechtigten gegen den 51-Jährigen. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,4 Prozent, insgesamt waren 8.858 Menschen wahlberechtigt.