Ergebnisse der BM-Wahlen im Rhein-Lahn-Kreis

per Mail teilen

In der Verbandsgemeinde Aar-Einrich ist Lars Denninghoff (SPD) zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Er ist der Bruder des neuen Landrats des Rhein-Lahn-Kreises. Nach dem vorläufigen Endergebnis erhielt er knapp 58 Prozent der Stimmen. Der Kandidat der CDU - Alexander Lorch – kam auf knapp 43 Prozent der Stimmen. In der Verbandsgemeinde Nastätten bleibt Jens Güllering von der CDU Bürgermeister. Er bekam 93,4 Prozent der Stimmen und war einziger Kandidat. Güllering steht seit 2014 an der Spitze der Verbandsgemeinde.