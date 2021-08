Die Krisenhilfe läuft - aber nicht zur Zufriedenheit aller. Nun kritisiert auch der Bürgermeister der von der Unwetterkatastrophe stark betroffenen Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler den Krisenstab.

Bürgermeister Guido Orthen (CDU) wirft dem Krisenstab unter anderem mangelnde Koordination vor. In einem Interview mit der "Rhein-Zeitung" sagte er: "Was allerdings die operative Arbeit des Krisenstabes, die Koordination der Hilfsorganisationen und so weiter angeht, haben wir bis heute starken Verbesserungsbedarf."

Forderung nach Verbindungsperson in den Krisenstab

Die Forderung der Stadt nach einer "unmittelbaren Verbindungsperson" in den Krisenstab sei bislang nicht erfüllt worden. "Alles Wesentliche, was funktioniere, sei "eigeninitiativ und unter dem Radar des Krisenstabes" geschehen, zum Beispiel die Aufräumarbeiten und der Brückenbau an der Landgrafenstraße in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk.

Eine Behelfsbrücke für Bad Neuenahr-Ahrweiler - laut Bürgermeister Guido Orthen (CDU) kam der Anstoß dazu nicht vom Krisenstab. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Die Stadtverwaltung könne beispielsweise auch keine Großküchen für Bewohner und Helfer organisieren. Das sei Sache der Einsatzleitung des Krisenstabs für Tausende Menschen. Vieles laufe nur über private Initiativen.

Der Leiter des Krisenstabs im Ahrtal, Thomas Linnertz (Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, kurz ADD) sagte zur Kritik an der Versorgung von Betroffenen und Helfern am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz : "Ich kann nicht ausschließen bei der Länge des Schadensgebietes und der Zahl der einzelnen Gruppen, die da unterwegs sind, dass da an der ein oder anderen Stelle die Versorgung mal geklemmt hat." Doch die Versorgung sei gewährleistet und gehe auch bis hinein in die Bevölkerung.

Außerdem wies er darauf hin, dass am Donnerstagabend ein Auftrag für eine mobile Großküche rausgegangen sei, zur Versorgung von Helfern und Betroffenen im Ahrtal.

Innenminister Lewentz reagiert auf Kritik an Krisenstab

Auch Innenminister Lewentz äußerte sich zur Kritik an den Krisenstab. In wenigen Einzelfällen habe die Koordination nicht gut geklappt. Die Kritik komme aber bei ihnen an. Er betonte, dass die Kritik noch ausgewertet werde, damit sie noch besser aufgestellt seien. Aber was der Krisenstab insgesamt geleistet habe, sei unglaublich.