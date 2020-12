Noch in diesem Jahr soll nach Verwaltungsangaben ein neuer Bürgermeister in der Stadt Neuwied gewählt werden. Wenn alles nach Plan laufe, werde der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag die Stelle ausschreiben, heißt es. Innerhalb von sechs Wochen müssten sich Kandidatinnen und Kandidaten darauf bewerben. Im Dezember könnte dann ein Nachfolger des abgewählten Bürgermeisters Mang von der SPD gekürt werden. Das Verfahren könnte aber auch abgekürzt werden, wenn sich im Vorfeld eine Zwei-Drittel- Mehrheit auf einen neuen Bürgermeister einigt.