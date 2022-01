per Mail teilen

Der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU), begrüßt die Ankündigung der Spielbank, in den Bahnhof nach Bad Neuenahr umzuziehen. Orthen sagte dem SWR, er sei froh, dass die Spielbank ihren vorübergehenden Standort in der Stadt gefunden habe. Eine Wiedereröffnung in nicht allzu ferner Zukunft sei ein wichtiges Signal für die Stadt und die Region. Die Spielbank Bad Neuenahr soll zunächst für drei Jahre im Bahnhof bleiben.