Bürgerinitiative fordert Tempo 30 auf Hauptstraße

Eine Bürgerinitiative in Simmern im Westerwald fordert die Einführung von Tempo 30 auf der Hauptstraße. Mindestens ein Drittel der Simmerner unterstützt den Angaben zufolge die Forderung, die jetzt an die Verbandsgemeinde überreicht worden war. Besonders für Kinder und ältere Menschen sei die Überquerung der Hauptstraße an vielen Stellen gefährlich, sagte ein Sprecher der Initiative, die sich extra für die Forderung gegründet hatte, dem SWR. Der Durchgangsverkehr habe zugenommen und fahre zu schnell, auch Lastwagen seien ein großes Problem, und es komme zu Lärm- und Gebäudeschäden. Ziel sei es, die Sicherheit und Lebensqualität in Simmern zu verbessern. Verbandsbürgermeister Richter-Hopprich sagte dem SWR, er unterstütze den Antrag und wolle die rechtlichen Möglichkeiten prüfen und ausschöpfen. Für Durchgangsstraßen seien jedoch Bund, Land oder Kreis zuständig, weshalb die Gemeinde nicht alles selbst entscheiden könne. Zunächst wurde eine parteiübergreifende Ortsbegehung vereinbart.