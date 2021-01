Seit Donnerstag werden Menschen über 80 Jahren in den Impfzentren im Norden von Rheinland-Pfalz geimpft. Doch nicht alle älteren Menschen schaffen es selbstständig zum Impfzentrum.

Für die 82-Jährige Ingrid Hundesrügge ist das Impfzentrum im Kreis Neuwied unerreichbar, da sie nicht mehr Auto fährt und die Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kompliziert ist. Sie wohnt in Asbach, das Impfzentrum befindet sich im 20 Kilometer entfernten Oberhonnefeld.

Für die Seniorin ist es eine echte Erleichterung. Ihre Tochter konnte sich nicht von der Arbeit freinehmen. Dann wäre nur noch das Taxi als Alternative übrig geblieben. "Die Gemeinde Asbach macht wirklich viel für die älteren Leute und ich bin auch sehr dankbar dafür", sagt Ingrid Hundesbrügge.

So wie die 82-Jährige sind viele ältere Menschen nicht mehr so mobil. Aus diesem Grund bieten die beiden Bürgerbusse in der Verbandsgemeinde Asbach nun die Fahrten zum Impfzentrum an. Normalerweise wird der Bürgerbus dazu genutzt, ältere Menschen zum Arzt oder zum Einkaufen zu fahren.

Bürgerbus der Verbandsgemeinde Asbach SWR

Nachfrage ist groß

Bei der Fahrt gelten strenge Corona-Maßnahmen. Die Maske muss während der Fahrt anbehalten werden, die Hände werden desinfiziert und der Fahrerbereich ist mit einer Plexiglasscheibe abgetrennt. Aus Hygienegründen wird immer nur eine Person ins Impfzentrum gefahren. Das Angebot ist kostenlos. Die Nachfrage nach Fahrten im Bürgerbus ist groß. Alleine in dieser Woche sind schon vier Fahrten geplant.