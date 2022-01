Umfrage: Koblenzer zufrieden mit Impfangeboten

Die Stadt Koblenz hat die Ergebnisse des so genannten Bürgerpanels 2021 vorgestellt. In der Umfrage wurden im vergangenen Herbst fast 3.000 Bürgerinnen und Bürger zu unterschiedlichen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens in Koblenz befragt. Demnach bereitet vor allem den jüngeren Befragten die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen große Sorgen. So fürchtet zum Beispiel gut die Hälfte der Eltern, dass die Schulbildung ihrer Kinder darunter leidet. Indessen sei der Großteil der Befragten zufrieden mit den Impfangeboten in der Stadt oder den Corona-Maßnahmen, die in Koblenz ergriffen wurden, heißt es. Unzufrieden mit dem Wohnungsmarkt in Koblenz sind hingegen zwei Drittel der Befragten. Großen Unmut gibt es auch wegen mangelnder Radwege oder hoher Buspreise. Fast alle Befragten sprachen sich indessen dafür aus, die Koblenzer Seilbahn zu erhalten.