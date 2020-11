Die Bürger in der hessischen Gemeinde Heidenrod direkt hinter der Landesgrenze im Taunus stimmen morgen über den Bau einer umstrittenen Holzkohlefabrik ab. Ein französisches Unternehmen will dort etwa 80 Millionen Euro in die Anlage investieren, für die ein etwa 20 Hektar großes Waldgebiet gerodet werden müsste.

Der Gemeinderat von Heidenrod und der Bürgermeister sind dafür. Doch mehrere Bürgerinitiativen wollen das Projekt verhindern. Die Kritiker fürchten, dass Staus und Verkehrslärm in dem knapp 8.400-Einwohner-Ort in unmittelbarer Nähe zum Rhein-Lahn-Kreis deutlich zunehmen würden. Und auch die Brandgefahr und erhöhte Feinstaubwerte machen ihnen Sorgen. Bürgermeister und Gemeinderat setzen sich hingegen für den Bau der Holzkohlefabrik ein: Rund 80 neue Arbeitsplätze könnten dadurch entstehen, insgesamt würde die Wirtschaft in der Region profitieren. Die Entscheidung fällt morgen bei dem Bürgerentscheid in Heidenrod.