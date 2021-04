Obernhof und Weinähr sind die letzten Weinorte in einer der kleinsten Weinbauregionen in Deutschland. Viele Weinberge wurden aufgegeben - durch engagierte Bürger gibt es wieder Rebhänge.

Es ist ein früher Arbeitseinsatz in Weinähr im Gelbachtal. Schon am Morgen um acht Uhr haben sich die Helfer am Weinberg verabredet. Am "Schnepfwingert", einem traditionellen Weinberg im Besitz der Winzerfamilie Schnepf. In den 1950er Jahren wurden hier noch Riesling und Müller-Thurgau angepflanzt, sagt Frank Böwingloh. Er ist vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel (DLR) und betreut das Projekt "Bürgerweinberg" in Obernhof und Weinähr.

"Sauvignier Gris" und "Cabernet Cortis" - Rebstöcke gesetzt

Im Herbst haben die Helfer des Weinprojekts die alten Rebstöcke im Wingert gerodet. Für sie sind jetzt neue französische Rebsorten gepflanzt worden, die weniger anfällig für Pilze sind und weniger gespritzt werden müssen. Handarbeit war dafür in dem etwa 3.000 qm großen Weinberg oberhalb von Weinähr nicht nötig - die jungen Weinstöcke kamen maschinell in den Boden. Zwei Helfer steckten die Pflanzen im Sekundentakt von einer Setzmaschine aus in die Erde. Rote und weiße Weintrauben sollen dort wachsen.

Im Bürgerweinberg in Weinähr werden Rebstöcke gesetzt . SWR

Großes Interesse am Verein "Geweinschaft"

"Der Weinberg ist nicht sehr steil – aber es ist trotzdem gut, dass die Rebstöcke maschinell in den Boden kommen", sagt Monika Fischer aus dem benachbarten Seelbach. Sie engagiert sich für die beiden Bürgerweinberge in Weinähr und Obernhof und ist Mitglied des gerade gegründeten Vereins "Geweinschaft". Dessen Mitglieder unterstützen den Winzer und den Projektleiter. Sie setzen nicht nur Rebstöcke, sondern bauen Zäune oder ziehen Drähte im Weinberg.

Im Verein gibt es auch Führungen oder Wanderungen durch die Kulturlandschaft in Weinähr und Obernhof, um den Menschen über die Geschichte des Weinbaus an der Lahn zu informieren. Interessenten kommen nicht nur aus der Region, sondern teilweise auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, sagt Böwingloh.

Erster Weinjahrgang aus Weinährer Bürgerweinberg in vier Jahren

Wer nicht aktiv im Weinberg mithelfen kann oder möchte, kauft Rebstöcke – diese Rebstockpaten bekommen dann später Wein aus dem Bürgerweinberg. Außerdem sind etwa Führungen geplant, die über die Geschichte des Weins an der Lahn informieren.

Die Unterstützung im Verein soll nicht nur den Wein an der Lahn wieder bekannter machen, die Kulturlandschaft pflegen und die Gemeinschaft stärken. Natürlich sollen alle auch den selbst angebauten Wein einmal genießen können. Auch wenn das noch ein bisschen dauern wird. Der erste Jahrgang aus den jetzt gesetzten Rebstöcken wird frühestens in vier Jahren zu genießen sein.