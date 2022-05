Auf der K52 zwischen Ochtendung und Kruft ist ein junger Autofahrer am Freitagmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, über die Schutzplanke und eine Böschung geflogen und erst mehrere Meter entfernt in einem Feld gelandet. Wie die Polizei mitteilt, ist noch unklar warum der 19-Jährige am Ende einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen war. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer hatte sich nach Polizeiangaben selbstständig ins Krankenhaus begeben. Die Bergung des Autos dauert an.