Diesellok D4 zieht wieder den "Vulkanexpress" durchs Brohltal

Darauf haben Eisenbahnfreunde lange gewartet: Die historische Diesellok D4 ist zurück und zieht den "Vulkanexpress" durchs Brohltal. 1987 war die Lok in die Schweiz verkauft worden.

Erster Einsatz für die historische Diesellok D4 im Brohltal: Nach aufwendigem Umbau haben die Behörden die D4 wieder zugelassen für Einsätze auf der 17 Kilometer langen Schmalspurstrecke zwischen Brohl und Engeln. 1977 hatte mit der D4 die Ära des "Vulkanexpress" begonnen.

Doch zehn Jahre später hatte die Lokomotive einen Getriebeschaden und war in die Schweiz verkauft worden. Dort wurde sie repariert und 36 Jahre lang bei der Rhätischen Eisenbahn in Graubünden eingesetzt. 2023 kehrte sie ins Brohltal zurück.

Per Tieflader war die D4 am 17. November 2023 aus der Schweiz nach Brohl transportiert worden. Dort wurde sie von einem Kran aufs Gleis der Brohltalbahn gehoben. SWR

Bremse und Puffer wurden getauscht

Die Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn hatte die D4 gekauft und in ihre alte Heimat zurückbringen lassen. In der Werkstatt in Brohl gab es viel Arbeit, um die Lok so herzurichten, dass sie deutschen Vorschriften entspricht. "Die Schweizer Puffer waren zu niedrig", berichtet der Vorsitzende der Interessengemeinschaft, Stephan Pauly. Sie mussten ersetzt werden.

Außerdem hatten die Schweizer eine Vakuumbremse eingebaut, die in Deutschland nicht zugelassen ist. Sie wurde von der Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn gegen eine Druckluftbremse ausgetauscht.

Endlich fährt die D4 wieder. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn, Stephan Pauly, freut sich. SWR Martin Gärtner

D4 fährt an Tagen mit wenig Buchungen

Jetzt haben die Aufsichtsbehörden die Diesellok D4 zugelassen für Einsätze auf der Brohltalstrecke. "Wir freuen uns sehr, dass es endlich soweit ist", so Stephan Pauly. Die Lok kommt an Tagen zum Einsatz, an denen nicht allzu viele Ausflügler eine Fahrt gebucht haben. Denn sie ist zu schwach, um alle Waggons des "Vulkanexpress" zu ziehen. Ist ein Tag voll ausgebucht, fährt die Lok D5, die dreimal stärker ist als die D4.

Um eine Zulassung zu bekommen, musste die D4 mehrere Testfahrten zwischen Brohl und Niederzissen absolvieren. Brohltalbahn/Albert-Lehmann

Schon über eine Million Fahrgäste

Der "Vulkanexpress" fährt von Ostern bis Oktober täglich außer montags durchs Brohltal von Brohl nach Engeln. Zwei oder dreimal im Monat wird eine Dampflok eingesetzt, an allen anderen Tagen Dieselloks.

Seit Beginn der Fahrten 1977 sind mehr als eine Million Ausflügler mitgefahren. Die Fahrten des "Vulkanexpress" sind ein wichtiger Pfeiler im Tourismuskonzepts der Region.