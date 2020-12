Die ersten Coronatests bei Patienten in der Brohltal-Klinik St. Josef im Kreis Ahrweiler sind negativ ausgefallen. Nach Angaben des Krankenhausbetreibers Marienhaus GmbH stehen aber die Ergebnisse von weiteren Patienten und den Mitarbeitern noch aus. In der Fachklinik für geriatrische Rehabilitation in Burgbrohl hatten sich nach eigenen Angaben sechs Patienten und vier Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Die infizierten Personen sowie ihre engeren Kontaktpersonen befinden sich laut Kreisverwaltung in häuslicher Quarantäne.