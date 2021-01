Bürgermeister und Wahlleiter aus dem Westerwald haben das Land aufgefordert, die kommenden Wahlen als reine Briefwahl zu organisieren. Die Wahl im Wahllokal sei wegen Corona zu gefährlich. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, Ulrich Richter-Hopprich (CDU), sagt etwa, dass bis zur Wahl am 14. März nicht mit einer ausreichenden Immunität der Bevölkerung zu rechnen sei. An dem Tag finden etwa Landtags- und Bürgermeisterwahlen statt. Außerdem sei in der Region bereits eine Mutation des Corona-Virus nachgewiesen worden. Das sei ein zusätzliches Risiko für eine Wahl im Wahllokal. So sieht es auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wirges Michael Ortseifen. Er geht davon aus, dass die Stimmabgabe im Wahllokal für einen Teil der Bevölkerung unmöglich sein wird. Denn das Infektionsrisiko sei zu hoch. Ortsseifen betont außerdem, dass vermutlich deutlich weniger Wahlhelfer zur Verfügung stünden, sollte die Wahl im Wahllokal stattfinden. Da nicht alle bereit wären, ein Gesundheitsrisiko einzugehen.