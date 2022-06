Auch Hoteliers und Restaurantbetreiber aus dem Norden des Landes beteiligen sich in Mainz am Protest gegen die 2G-Plus-Regel. Danach brauchen ihre Gäste neben dem Impf- oder Genesenennachweis immer auch einen negativen Corona-Test. Zu der Kundgebung hat der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Rheinland-Pfalz aufgerufen. Nach Angaben des Kreisverbands Cochem-Zell ist wegen 2G-Plus der Umsatz kreisweit um etwa 90 Prozent eingebrochen. Viele Gäste hätten Weihnachtsfeiern storniert, sagt etwa Gastronomin Gudrun Lenz aus Briedern an der Mosel. Nach Angaben von Gastronomen aus Koblenz weichen viele Gäste in benachbarte Bundesländer aus, wo nur 2G gilt.