Brand nach Explosion in Bretthausen im Westerwald

In Bretthausen (Westerwaldkreis) steht ein Wohnhaus und ein weiteres Gebäude nach einer Explosion in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Derzeit sind mehrere Einsatzkräfte in Bretthausen (Westerwaldkreis) vor Ort, um das Feuer in einem Wohnhaus zu löschen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 7 Uhr am Samstagmorgen wegen einer Explosion alarmiert. Das Wohnhaus sei inklusive Dachstuhl vollkommen ausgebrannt. Auch in einem Gebäude daneben brenne es, so der Feuerwehrsprecher.

Keine Verletzten nach Explosion

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei der Explosion und dem Brand niemand verletzt. Die drei Erwachsenen und zwei Kinder konnten sich laut Feuerwehr unverletzt aus dem Gebäude retten.

Ob eine Einsturzgefahr besteht, könne erst festgestellt werden, wenn das Feuer gelöscht wurde. Derzeit seien 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rennerod und aus den umliegenden Verbandsgemeinden im Einsatz.

Ursache der Explosion noch nicht bekannt

Rund um das Haus kommt es zu starken Rauchentwicklungen. Da sich das Haus im Ortskern befindet, bittet die Feuerwehr die Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Bisher ist noch unklar, wie es zu der Explosion kam.