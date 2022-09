Holztransporter brennt auf Rastanlage an A3

Ein mit Holz beladener Lastwagen ist auf einem Rastplatz an der Autobahn 3 bei Neustadt/Wied (Kreis Neuwied) in Brand geraten. Die A3 war in Richtung Frankfurt vorübergehend gesperrt.

Der 36 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Zugmaschine brannte den Angaben zufolge vollkommen aus. Die Flammen griffen auch auf Teile des Langholzes über. 18 Feuerwehrleute konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Warum der Lkw mit Langholz am Donnerstag auf der Rastanlage Fernthal Feuer fing, war zunächst noch unklar. Kilometerlanger Rückstau wegen Teilsperrung der A3 Die A3 wurde wegen der starken Rauchentwicklung und für die Löscharbeiten in Richtung Frankfurt vorübergehend gesperrt. Es entstand ein Rückstau bis über die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Am Abend wurde der Verkehr wieder freigegeben. Die Raststätte kann wieder angefahren werden, nur die Lkw-Parkplätze bleiben vorerst gesperrt.