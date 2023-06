Vor dem Lahnsteiner Martinsschloss ist eine meterhohe Thuja-Hecke abgebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf das historische Schloss überspringt.

Gegen 2 Uhr am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr nach Angaben der Polizei zu einem Heckenbrand am Schloss Martinsburg in Lahnstein gerufen. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Sascha Lauer, dem SWR mitteilte, standen eine rund 15 Meter hohe Thuja-Hecke sowie mehrere Mülltonnen in Flammen. Die 35 Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr Lahnstein und der Berufsfeuerwehr Koblenz hätten den Brand aber schnell löschen können.

So hätten sie das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Martinsschloss aus dem 13. Jahrhundert verhindert. Durch Funkenflug sei sei der Dachstuhl aus Holz besonders gefährdet gewesen.

Das Schloss Martinsburg liegt in der Nähe des Rheinufers in Lahnstein. Beim Brand einer 15 Meter hohen Thuja-Hecke direkt vor dem historischen Gebäude aus dem 13. Jahrhundert bestand laut Feuerwehr die Gefahr, dass Funken den Dachstuhl aus Holz hätten in Brand setzen können. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Polizei Lahnstein ermittelt wegen Verdacht auf Brandstiftung

Verletzt wurde bei dem Brand nach Angabe der Polizei niemand. Ein Stromkasten sei aber wegen der Hitze beschädigt worden. Das habe zu einem Ausfall der Straßenbeleuchtung und des Stroms in den umliegenden Haushalten geführt. Wie der Energieversorger Süwag mitteilt, sind seit 8:30 Uhr alle Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Die Polizei Lahnstein ermittelt nach eigener Angabe wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Ihrer Schätzung nach liegt der Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ätherische Öle der Thuja beschleunigen Brand

"Brennende Thuja-Hecken sind keine Seltenheit", sagt der Lahnsteiner Feuerwehrmann Lauer. Ihre ätherischen Öle ließen die Thuja-Hecken und -Bäume schnell Feuer fangen und wie eine Fackel brennen. Es sei daher besonders gefährlich, Unkraut um die Hecke herum abzuflammen.