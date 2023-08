Kopfschuss-Opfer kann Kosten für ihre Tiere nicht zahlen

Noch immer leiden Heidi Wiese und ihre Mutter an den Folgen einer Schuss-Attacke. Jetzt der nächste Schock für die Frauen aus Breitscheid: eine Tierheim-Rechnung über 10.400 Euro.

Der 30. September 2022 hat Heidi Wieses Leben radikal verändert. An dem Tag schoss ein Nachbar auf sie und ihre Mutter - der mutmaßliche Täter tötete sich selbst. Heidi Wiese wurde bei dem Angriff am Kopf getroffen. Monatelang lag sie im Krankenhaus. Die erste Zeit habe sie nicht sprechen können, erzählt sie, weil sie über einen Schlauch in der Luftröhre künstlich beatmet wurde: "Ich konnte auch nicht sitzen, habe wie ein Baby hin und her gewackelt. Ich bin sogar nach hinten umgefallen."

Heidi Wiese kämpft sich nach dem Kopfschuss zurück ins Leben. SWR

Heidi Wiese wird weiter in Reha-Klinik behandelt

Dank vieler Therapien geht es der 35-Jährigen jetzt besser. Gesund ist sie aber noch lange nicht. Sie ist halbseitig gelähmt, sitzt im Rollstuhl, kann das rechte Augenlid nicht öffnen. Noch immer wird sie in einer Reha-Klinik behandelt.

"Vor der Schuss-Attacke waren wir eine glückliche Familie, gemeinsam mit unseren Tieren."

Vor dem Angriff habe sie glücklich in einem Haus in Breitscheid im Kreis Neuwied gelebt, sagt sie - zusammen mit ihrer Mutter, vier Hunden, einer Katze, Enten und Hühnern. Im Gespräch wird deutlich, wie viel die Tiere ihr bedeuten: "Sie sind wie meine Kinder. Vor allem das Geflügel im Garten. Wenn ich gerufen habe, dann kamen die Hühner und Enten angerannt."

Veterinäramt bringt Tiere nach Schuss-Attacke in Tierheim

Auch ihre Mutter wurde durch die Schuss-Attacke schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Die 35 Tiere wurden daraufhin vom Veterinäramt des Kreises Neuwied im Tierheim untergebracht. Das sei auch gut so gewesen, sagt Heidi Wiese. Sie und ihre Mutter seien froh gewesen, dass die Tiere gut versorgt wurden.

"Das ist total existenzbedrohend. Man hat Angst, dass irgendwann der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Oder das Haus in die Zwangsversteigerung kommt."

Kreis stellt Rechnung für Tiere über 10.400 Euro

Kürzlich kam dann aber der Schock für die beiden Frauen: Eine Rechnung der Kreisverwaltung per Post - unter anderem für Futter und Tierarztkosten in Höhe von 10.400 Euro.

Diese Summe könnten sie und ihre Mutter derzeit nicht bezahlen, sagt die 35-Jährige: "Das ist total existenzbedrohend. Man hat Angst, dass irgendwann der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Oder das Haus in die Zwangsversteigerung kommt."

Heidi Wiese mit einem ihrer Schäferhunde. Privat

Kreisverwaltung kann Schulden aus rechtlichen Gründen nicht erlassen

Sie habe gehofft, dass der Kreis die Schulden erlassen könne, sagt Heidi Wiese. Das sei aber nicht möglich, erklärt ein Sprecher der Kreisverwaltung. In einer schriftlichen Antwort heißt es: "Zur Kostentragung für behördliche Handlungen herangezogen zu werden, hat nichts mit persönlicher Schuld zu tun. In vielen Situationen trägt man eine mit Kosten verbundene Verantwortung, ohne ein Schadensereignis verschuldet zu haben. 'Ich kann doch nichts dafür' kann von einem Tierhalter einer berechtigten Kostenforderung nicht entgegengehalten werden. Auf die Kostenforderung zu verzichten, wäre rechtswidrig."

Schuss-Opfer startet Spendenaktion im Internet

Heidi Wiese und ihre Mutter haben gegen den Kostenbescheid Widerspruch eingelegt. Ob dem Widerspruch stattgegeben wird, muss laut Verwaltung der Kreisrechtsausschuss entscheiden.

Heidi Wiese hat außerdem auf der Internet-Plattform GoFundMe eine Spendenaktion gestartet. Die 35-Jährige sagt, dass sei ihr letzter Strohhalm, das Geld für die Tiere doch noch aufzubringen. Bei der Spendenaktion kamen in den ersten Tagen bereits mehr als 12.000 Euro zusammen.

"Ich will mein Leben wieder haben, mit unseren Tieren."

Mittlerweile leben wieder drei Hunde und die Katze bei ihrer Mutter in Breitscheid. Heidi Wiese soll Ende August aus der Reha entlassen werden und wieder nach Hause kommen. Für sie steht fest: Trotz aller Schicksalsschläge will sie nicht aufgeben und wieder so gesund wie möglich werden: "Ich will mein Leben wieder haben, mit unseren Tieren. Wir waren eine glückliche und zufriedene Familie. Und das soll wieder so werden."